Винер-Усманова: очередной скандал с судьями дополнительно разозлил сестёр Авериных

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды страны Ирина Винер-Усманова рассказала о реакции Арины и Дины Авериных на судейский скандал на чемпионате мира в Китакюсю.

«Когда они давали интервью после окончания соревнований, сказали, что будут очень здорово готовиться к личному многоборью. Они мечтают выступить ярко в финале этого вида и поставить красивую точку. Поверьте, очередной скандал с рефери их дополнительно разозлил. Могу сказать только одно: чем сильнее люди, тем тяжелее им даются испытания. Это и демонстрирует силу человека и спортсмена», — сказала Винер-Усманова RT.

В соревнованиях с лентой Дина Аверина получила 23,900 балла, проиграв 0,050 балла белоруске Алине Горносько. Её сестра Арина завоевала бронзу. Российская сторона подала протест по поводу оценок судей, но его отклонили.

Ранее Винер-Усманова оценила результаты сборной России на ЧМ по художественной гимнастике.