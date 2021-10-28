Винер-Усманова оценила результаты сборной России на ЧМ по художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды страны Ирина Винер-Усманова положительно оценила выступление отечественных спортсменок на чемпионате мира, который проходит в японском Китакюсю.

«Не опускаются ли руки после такого судейства? Ничего, живём дальше. Несмотря на поражение в ленте, у нас на чемпионате мира блестящий командный результат. Дина выиграла золотые медали сразу в трёх видах: обруч, мяч и булава. Арина завоевала два серебра и бронзу. В итоге Россия набрала суммарно на 20 баллов выше, чем ближайшие преследовательницы. Дальше, конечно, ещё будут добавляться групповые упражнения. Выходит, остановить нас можно только таким способом», — сказала тренер сборной России RT.

Винер-Усманова добавила, что не ждёт предвзятости судей при оценке личного многоборья по аналогии с Олимпийскими играми в Токио.

«Дело в том, что соревнования в Токио обслуживали судьи, которые были специально вызваны для этого. На первенство планеты же приехали специалисты из различных стран. Думаю, они не будут настолько запрограммированы, как их коллеги на Олимпиаде. Хотя со 100%-ной уверенностью сказать, конечно же, ничего нельзя. Повторюсь, сама ничего не знаю и предоставляю вам только факты. Что будет завтра — увидим», — добавила Винер-Усманова.

В соревнованиях с лентой Дина Аверина получила 23,900 балла, проиграв 0,050 балла белоруске Алине Горносько. Российская сторона подала протест по поводу оценок судей, но его отклонили.

На Олимпийских играх в Токио в индивидуальном многоборье Дина Аверина также завоевала серебро, несмотря на то что её оппонентка Линой Ашрам из Израиля допустила потерю предмета.

Ранее Винер-Усманова объяснила, почему судьи занижают оценки российским гимнасткам на ЧМ в Японии.