Винер-Усманова объяснила, почему судьи занижают оценки российским гимнасткам на ЧМ в Японии

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова прокомментировала действия арбитров на чемпионата мира, который проходит в японском Китакюсю.
Винер-Усманова объяснила, почему судьи занижают оценки российским гимнасткам на ЧМ в Японии
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Дело в том, что четыре золотые медали России на чемпионате мира, по сути, дискредитируют результаты, которые спортсмены показали несколько месяцев назад на Олимпийских играх в Токио. Я вам даю только факты, а выводы делайте сами. По протесту нам ничего не объяснили. Отклонён — и всё. Они посчитали правильным оставить свои баллы неизменными», — сказал Винер-Усманова RT.

В соревнованиях с лентой Дина Аверина получила 23,900 балла, проиграв 0,050 балла белоруске Алине Горносько. Российская сторона подала протест по поводу оценок судей, но его отклонили. 

Ранее Винер-Усманова высказалась об оценке Дины Авериной за упражнения с лентой.

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