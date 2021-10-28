Винер-Усманова — об оценке Дины Авериной за упражнения с лентой: сегодня такое можно было предсказать

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова высказала своё мнение о судействе на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Винер-Усманова — об оценке Дины Авериной за упражнения с лентой: сегодня такое можно было предсказать
  • Reuters

«Мы не думали, что и на Олимпийских играх такое реально. Сегодня же подобное можно было предсказать, когда во время квалификации главный судейский стол, верховное жюри подозвал рефери из технического комитета Кэролайн Хант из США. После этого американка подошла к судьям непосредственно на площадке, которые изначально поставили довольно высокую оценку Арине Авериной за её прекрасное выступление. В результате её опустили на один балл. И ровно такую же оценку судьи поставили уже во время финала. То есть уже просто не имело значения, хорошо она выполнит свою программу или плохо. А если бы Арина не справилась, то опустили бы ещё. Теперь я понимаю: это был сигнал к тому, что необходимо дать именно такую сумму баллов, что и было сделано», — сказала Винер-Усманова RT.

В соревнованиях с лентой Дина Аверина получила 23,900 балла, проиграв 0,050 балла белоруске Алине Горносько. Российская сторона подала протест по поводу оценки судей, но его отклонили. 

Ранее сообщалось, что Хоркина не посчитала скандалом ситуацию с оценками Дины Авериной на ЧМ в Японии.

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