Кузьмина будет баллотироваться на пост главы техкома FIG

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В Международной федерации гимнастики сообщили, что россиянку Наталью Кузьмину вернули в кандидаты на пост главы технического комитета FIG.
Кузьмина будет баллотироваться на пост главы техкома FIG
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Об этом сообщает пресс-служба FIG.

Напомним, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова обвинила Кузьмину в том, что Дине Авериной снизили оценки за упражнения с лентой на чемпионате мира 2021 года в Японии.

Дина Аверина стала второй, набрав 23,900 балла. Золото завоевала представительница Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла). Российская сторона подала протест по поводу оценок, но он не был удовлетворён.

Ранее сообщалось, что Кузьмина покинет пост главы техкомитета FIG в декабре.

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