Кузьмина покинет пост главы техкомитета FIG в декабре

В пресс-службе Международной федерации гимнастики (FIG) сообщили, что россиянка Наталья Кузьмина уйдёт с поста главы технического комитета в конце 2021 года.

«Нынешний срок полномочий всех избранных должностных лиц в FIG заканчивается в конце декабря 2021 года», — сообщает РИА Новости.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова обвинила Кузьмину в том, что Дине Авериной снизили оценки за упражнения с лентой на чемпионате мира 2021 года в Японии.

Дина Аверина стала второй, набрав 23,900 балла. Золото завоевала представительница Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла). Российская сторона подала протест по поводу оценок, но он не был удовлетворён.

Ранее Винер-Усманова отреагировала на оценки Дины Авериной за упражнения с лентой.