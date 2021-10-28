Кузьмина покинет пост главы техкомитета FIG в декабре

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В пресс-службе Международной федерации гимнастики (FIG) сообщили, что россиянка Наталья Кузьмина уйдёт с поста главы технического комитета в конце 2021 года.
Кузьмина покинет пост главы техкомитета FIG в декабре
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Нынешний срок полномочий всех избранных должностных лиц в FIG заканчивается в конце декабря 2021 года», — сообщает РИА Новости.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова обвинила Кузьмину в том, что Дине Авериной снизили оценки за упражнения с лентой на чемпионате мира 2021 года в Японии.

Дина Аверина стала второй, набрав 23,900 балла. Золото завоевала представительница Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла). Российская сторона подала протест по поводу оценок, но он не был удовлетворён.

Ранее Винер-Усманова отреагировала на оценки Дины Авериной за упражнения с лентой.

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