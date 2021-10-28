Мельникова: телеграмма от президента — самое приятное поздравление

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Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала об участии в чемпионате мира в японском Китакюсю.
Мельникова: телеграмма от президента — самое приятное поздравление
  • AP

«Изначально себя фаворитом не чувствовала. Во-первых, не знала, насколько сильный состав участников приедет на чемпионат мира. Во-вторых, моя форма была не совсем хорошей, так как был всего месяц на подготовку. Но получилось так, что в форму я вошла уже непосредственно в Японии. Можно сказать, набрала достаточно хорошую форму, поэтому получилось так удачно выступить», — цитирует Мельникову издание «Известия».

Она также рассказала о самом приятном поздравлении после победы на чемпионате мира.

«Наверное, телеграмма от президента — самое приятное поздравление», — добавила Мельникова.

Напомним, что Мельникова завоевала золото чемпионата мира в личном многоборье. Она стала первой россиянкой за 11 лет, которой удалось одержать победу в этой дисциплине.

Ранее депутат Милонов назвал победу Дины Авериной на ЧМ торжеством справедливости.

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