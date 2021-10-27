Депутат Милонов назвал победу Дины Авериной на ЧМ торжеством справедливости

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на две золотые медали Дины Авериной на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.

«Это, безусловно, торжество справедливости. Украденная криворукой спортсменкой на Олимпийских играх золотая медаль вернулась к ней. Она доказала, что она лучшая, что она самая хорошая. Те даже испугались с ней конкурировать», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

По его словам, непредвзятое судейство всё расставило по своим местам. Депутат также назвал Дину золотом российской художественной гимнастики.

Дина Аверина одержала победу в упражнениях с мячом и обручем в первый день чемпионата мира в Японии. Таким образом, 23-летняя спортсменка стала 15-кратной победительницей первенства планеты.

Соревнования завершатся 31 октября.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину с завоеванием двух золотых медалей ЧМ по художественной гимнастике.