Депутат Милонов назвал победу Дины Авериной на ЧМ торжеством справедливости

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на две золотые медали Дины Авериной на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.
Депутат Милонов назвал победу Дины Авериной на ЧМ торжеством справедливости
  • Reuters

«Это, безусловно, торжество справедливости. Украденная криворукой спортсменкой на Олимпийских играх золотая медаль вернулась к ней. Она доказала, что она лучшая, что она самая хорошая. Те даже испугались с ней конкурировать», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

По его словам, непредвзятое судейство всё расставило по своим местам. Депутат также назвал Дину золотом российской художественной гимнастики.

Дина Аверина одержала победу в упражнениях с мячом и обручем в первый день чемпионата мира в Японии. Таким образом, 23-летняя спортсменка стала 15-кратной победительницей первенства планеты.

Соревнования завершатся 31 октября.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину с завоеванием двух золотых медалей ЧМ по художественной гимнастике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить