Путин поздравил Дину Аверину с завоеванием двух золотых медалей ЧМ по художественной гимнастике

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Президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину с завоеванием двух наград наивысшего качества на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Китакюсю.
Путин поздравил Дину Аверину с завоеванием двух золотых медалей ЧМ по художественной гимнастике
  • Reuters

«Уважаемая Дина Алексеевна! Я рад поздравить вас с двойным успехом в Японии. Вы красиво открыли «золотой» счёт нашей команды, одержав убедительные победы в упражнениях с обручем и мячом, став 15-кратной чемпионкой мира. Молодец! Я желаю вам удачи и вдохновения для новых спортивных успехов», — гласит поздравительная телеграмма, опубликованная на сайте Кремля.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 31 октября.

Ранее Арина Аверина прокомментировала свою ошибку в упражнении с обручем на ЧМ по гимнастике.

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