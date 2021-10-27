Путин поздравил Дину Аверину с завоеванием двух золотых медалей ЧМ по художественной гимнастике

Президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину с завоеванием двух наград наивысшего качества на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Китакюсю.

«Уважаемая Дина Алексеевна! Я рад поздравить вас с двойным успехом в Японии. Вы красиво открыли «золотой» счёт нашей команды, одержав убедительные победы в упражнениях с обручем и мячом, став 15-кратной чемпионкой мира. Молодец! Я желаю вам удачи и вдохновения для новых спортивных успехов», — гласит поздравительная телеграмма, опубликованная на сайте Кремля.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 31 октября.

Ранее Арина Аверина прокомментировала свою ошибку в упражнении с обручем на ЧМ по гимнастике.