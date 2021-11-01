Винер-Усманова — о возвращением Кузьминой на выборы FIG: пусть юристы разбираются

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала возвращение Натальи Кузьминой в число кандидатов на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).
Винер-Усманова — о возвращением Кузьминой на выборы FIG: пусть юристы разбираются
  • AP

«Это дело юристов — разбираться, каким образом это произошло. Если страна отозвала своего кандидата, а его снова хотят восстановить. Думаю, это вопрос для юристов, не для меня, и я это комментировать не могу», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

По словам Винер-Усмановой, в её обязанности входит тренировать гимнасток и завоёвывать медали для страны.

«У нас проблема одна: здорово выступать, быть здоровыми и идти вперёд. У нас есть только один девиз: преодолеть себя. Не своих конкурентов, не судей», — сказала тренер.

Выборный конгресс FIG пройдёт с 5 по 7 ноября в Анталье. На форуме состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и технических комитетов.

Ранее Винер-Усманова заявила, что поддержит Ватанабэ на выборах главы FIG.

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