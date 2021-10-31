Винер-Усманова заявила, что поддержит Ватанабэ на выборах главы FIG
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- РИА Новости
«Конечно, я буду поддерживать Ватанабэ», — цитирует РИА Новости Винер-Усманову.
СМИ сообщали, что главный тренер намерена сместить Ватанабэ с поста президента FIG и поддержать на выборах Фарида Гаибова.
Выборный конгресс FIG пройдёт с 5 по 7 ноября в Анталье. На форуме состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и технических комитетов.
42-летний Гаибов является главой Министерства молодежи и спорта Азербайджана и президентом Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). 62-летний Ватанабэ занимает пост президента FIG с января 2017 года. Японский бизнесмен также является членом Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее сообщалось, что FIG вернул россиянку Наталью Кузьмину в кандидаты на пост главы технического комитета организации.