Батыршина заявила, что рекорд Дины Авериной в ближайшем будущем никто не побьёт

Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала победу Дины Авериной в индивидуальном многоборье на чемпионате мира 2021 года в японском Китакюсю.

«На наших глазах совершается история. 18 золотых медалей — феноменальное достижение, единственное в истории. Честно говоря, в ближайшем будущем не вижу тех, кто мог бы повторить результат и побить его», — цитирует «Матч ТВ» Батыршину.

Она назвала Дину Аверину легендарной гимнасткой.

«Я поздравляю ее с двумя феноменальными достижениями», — сказала Батыршина.

23-летняя уроженка Заволжья получила от судей по итогам четырёх упражнений 108,400 балла. Российская гимнастка стала первой в истории четырёхкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в этом виде программы. Она также превзошла рекорд своей соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала победу Дины Авериной в личном многоборье.