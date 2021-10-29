Мельникова — о лишении золота ЧМ: тренеры опоздали с подачей протеста

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Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, по какой причине был отклонён протест в вольных упражнениях на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Мельникова — о лишении золота ЧМ: тренеры опоздали с подачей протеста
  • РИА Новости

«Получилось так, что мне не дали полную сложность программы и мне не засчитали поворот, так как посчитали, что я его недокрутила. Меня поставили изначально на первое место. Выступила японка, ей также не дали сложности, но потом они подали протест на то, что они хотят сложность выше. Ей пересмотрели программу и засчитали протест. Мы не успели подать протест, к сожалению. На подачу протеста есть всего четыре минуты после вывода оценки. Его, вообще, подали, но, так как тренеры опоздали на две минуты, его отклонили», — сказала Ангелина в передаче «Вечерний Ургант».

Напомним, что Ангелина Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на чемпионате мира в японском Китакюсю. Она набрала 14,000 балла. Золото мирового первенства выиграла японка Маи Мураками, получившая 14,066 балла.

Ранее сообщалось, что Дина Аверина побила рекорд Канаевой по числу золотых медалей на ЧМ.

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