13 медалей за весь турнир: россиянки выиграли золото и серебро в последний день ЧМ по художественной гимнастике

В японском Китакюсю завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. В последний день соревнований российская команда завоевала ещё две медали. Девушки выиграли золото в групповых упражнениях с мячами, а затем стали серебряными призёрками по итогам соревнований с обручами и булавами. Победить в заключительном виде помешала потеря предмета во время выступления. Всего россиянки завоевали 13 наград турнира.

Чемпионат мира по художественной гимнастике в Китакюсю завершался в воскресенье, 31 октября, финалами в групповых упражнениях. Основная интрига касалась выступления российских девушек. Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва уже одержали две победы в многоборье и в командном зачёте с сёстрами Авериными, а теперь могли завоевать ещё два золота.

Для их категории выиграть все соревнования на одном турнире — задача совершенно нерядовая. Всё золото групповых упражнений доставалось одной стране только на четырёх чемпионатах мира: в 1987 году отличились болгарские девушки, а в 1992-м, 2003-м и 2007-м непобедимыми были уже российские гимнастки. С тех пор даже две победы за раз становились заметным событием для этого вида спорта.

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Отбором для воскресных финалов в Китакюсю служили результаты в многоборье. В нём подопечные Ирины Винер-Усмановой набирали самые высокие баллы и в выступлении с мячами, и с обручами и булавами, так что шанс на чемпионский хет-трик был вполне реален. При этом стоило помнить, что в нынешнем составе российская команда выступает чуть больше недели. Если бы не травма Ольги Карасёвой, то именно она участвовала бы в обоих прогонах, а Орлова и Толкачёва продолжали бы концентрироваться только на одном из них.

Финальный день чемпионата мира как раз начинался с выступления россиянок с пятью мячами. Под «Половецкие пляски» Александра Бородина они показали изумительную программу с невероятно строгой синхронностью. По сравнению с её прошлым показом гимнастки потеряли 0,2 очка в оценке за сложность и немного сдали в исполнении, но всё равно получили солидные для этого упражнения 46,000 балла — в квалификации к этому результату никто другой близок не был.

Не подобрался к нему никто и в этот раз, хотя попытки сместить россиянок с первого места были. Китаянки и итальянки сделали ставку на исполнение, но показывали более простые программы, у японок была высокая сложность предметов, но вторая оценка не поспевала за первой. В ход шли и протесты, которые удовлетворяли Италии и Японии, но они не принесли этим командам медалей дороже серебра и бронзы.

Орлова, Шкатова и Тищенко стали трёхкратными чемпионками мира, Близнюк отпраздновала шестую победу, а Толкачёва подтвердила статус лучшей «групповички» в истории — на её счету теперь уже 11 титулов, первый из которых она выиграла ещё в 2014 году. Многим известным «личницам», таким как Алина Кабаева, Александра Тимошенко или Ольга Капранова, так много наград высшего достоинства не доставалось.

Сразу после финала с мячами начались соревнования с тремя обручами и четырьмя булавами, где за россиянок стоило особенно переживать. В пятницу у них была потеря предмета, которая не позволила заметно оторваться от соперниц, в первую очередь от итальянских и белорусских девушек.

С последними в решающий момент случилась катастрофа: в самом конце выступления Анна Гайдукевич не смогла поймать ни булаву, ни обруч. Сборная Белоруссии получила высокие оценки за трудность тела, но в остальном их потери были слишком огромны, чтобы избежать последнего места. У итальянок же, вышедших на помост прямо перед россиянками, всё прошло безупречно. Бронзовые призёрки Олимпиады в Токио совершили большой скачок вверх и набрали 42,275 балла — такой оценки у подопечных Винер-Усмановой ещё не было.

Постараться прибавить самим можно было при условии, что прогон под оперу «Руслан и Людмила» будет безупречным, однако добиться этого не удалось. Орлова однажды не сумела поймать булаву, и повод для штрафа появился сам собой. Сборная России заработала 40,950 баллов и едва удержалась на втором месте — всего 0,05 удалось выиграть у команды Японии и 0,1 у Китая. В общей сложности эта медаль стала 13-й для российских гимнасток на этом чемпионате мира.