Сборная России уступила Италии золото в групповых упражнениях на ЧМ-2021

Сборная России завоевала серебряные медали в групповых упражнениях по художественной гимнастике на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Национальная команда в групповых упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами набрала 40,950 балла. В составе команды выступали Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.

Золото выиграла сборная Италии, у которой 42,275 балла. На третьем месте расположилась японская команда (40,850).

Ранее сборная России выиграла золото в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира.