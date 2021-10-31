Сборная России уступила Италии золото в групповых упражнениях на ЧМ-2021

Короткая ссылка
Сборная России завоевала серебряные медали в групповых упражнениях по художественной гимнастике на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Сборная России уступила Италии золото в групповых упражнениях на ЧМ-2021
  • © Всероссийская федерация художественной гимнастики

Национальная команда в групповых упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами набрала 40,950 балла. В составе команды выступали Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.

Золото выиграла сборная Италии, у которой 42,275 балла. На третьем месте расположилась японская команда (40,850).

Ранее сборная России выиграла золото в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить