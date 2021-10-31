Сборная России выиграла золото в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира

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Сборная России завоевала золотые медали в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китасюкю.
Сборная России выиграла золото в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира
  • ©Всероссийская федерация художественной гимнастики

Российские гимнастки набрали 46,000 балла. В составе национальной команды выступали Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.

На втором месте финишировала сборная Италии, у которой 45,600 балла. Третьи — представительницы Японии (44,500 балла).

Ранее глава FIG заявил, что вопрос судейства художественной гимнастики на ОИ-2020 закрыт.

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