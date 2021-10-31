Глава FIG заявил, что вопрос судейства художественной гимнастики на ОИ-2020 закрыт

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ прокомментировал судейство на Олимпийских играх — 2020.

«Сразу по окончании соревнований от российской команды поступило требование о перепроверке баллов. Мы это сделали и уже дали соответствующий ответ, больше мне ответить нечего», — цитирует Ватанабэ ТАСС.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье, а Арина Аверина заняла четвёртое место. Золотую медаль выиграла израильтянка Линой Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении. В командном многоборье Россия осталась без золота впервые с 1996 года, уступив Болгарии.

Ранее Матыцин заявил, что Дина Аверина является настоящим лидером мировой художественной гимнастики.