Матыцин: Дина Аверина является настоящим лидером мировой художественной гимнастики

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал выступление отечественной гимнастки Дины Авериной на чемпионате мира, который проходит в японском Китакюсю.
Матыцин: Дина Аверина является настоящим лидером мировой художественной гимнастики
  • Reuters

На турнире в Японии 23-летняя гимнастка победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также завоевала золотые медали в командном и индивидуальном многоборье. Россиянка стала первой в истории 18-кратной чемпионкой мира, превзойдя достижение Евгении Канаевой (17), и первой четырехкратной чемпионкой мира в индивидуальном многоборье.

«Поздравляю Дину Аверину с великолепным выступлением на чемпионате мира в Японии и завоеванием пяти золотых медалей. Теперь на счету нашей спортсменки 18 побед в мировых первенствах, она установила рекорд по количеству золотых медалей чемпионата мира, превзойдя достижение российской гимнастки Евгении Канаевой, которая 17 раз становилась чемпионкой мира. На соревнованиях в Японии Дина Аверина выступила безупречно, ещё раз продемонстрировав, что является настоящим лидером мировой художественной гимнастики. Мы гордимся нашей чемпионкой. Я поздравляю с успехом российской спортсменки её тренеров и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Ранее Батыршина заявила, что рекорд Дины Авериной в ближайшем будущем никто не побьёт.

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