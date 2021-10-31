Россиянки выиграли медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике в Японии

Сборная России одержала победу в общем медальном зачёте на завершившемся в Японии чемпионате мира по художественной гимнастике.

На счету российской команды 13 медалей (семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые).

Второе место заняла сборная Италии. Замкнула тройку лидеров Белоруссия.

Большую часть золотых наград сборной России на турнире в Японии принесла Дина Аверина. 23-летняя гимнастка победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также завоевала золотые медали в командном и индивидуальном многоборье. Россиянка стала первой в истории 18-кратной чемпионкой мира, превзойдя достижение Евгении Канаевой (17), и первой четырёхкратной чемпионкой мира в индивидуальном многоборье.

Мировое первенство проходило в японском Китакюсю.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал выступление отечественной гимнастки Дины Авериной на чемпионате мира.