Россиянки выиграли медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике в Японии
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На счету российской команды 13 медалей (семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые).
Второе место заняла сборная Италии. Замкнула тройку лидеров Белоруссия.
Большую часть золотых наград сборной России на турнире в Японии принесла Дина Аверина. 23-летняя гимнастка победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также завоевала золотые медали в командном и индивидуальном многоборье. Россиянка стала первой в истории 18-кратной чемпионкой мира, превзойдя достижение Евгении Канаевой (17), и первой четырёхкратной чемпионкой мира в индивидуальном многоборье.
Мировое первенство проходило в японском Китакюсю.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал выступление отечественной гимнастки Дины Авериной на чемпионате мира.