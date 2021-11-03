Арина Аверина рассказала, как Винер-Усманова уговорила её и Дину остаться в спорте

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Российская гимнастка Арина Аверина рассказала, почему она и её сестра Дина приняли решение продолжить карьеру после скандальной Олимпиады.
Арина Аверина рассказала, как Винер-Усманова уговорила её и Дину остаться в спорте
  • AP

«На самом деле я первая сказала это Ирине Александровне. Полчаса почти мы тогда разговаривали по телефону. И усталость накопилась, и эмоции, и я сказала, что боюсь повторения того, что было на Олимпийских играх, и если так будут судить на чемпионате мира, то не знаю, выдержу ли я снова. Тогда я решила, что закончу либо возьму паузу, но Ирина Александровна нашла нужные слова», — цитирует Арину Аверину «Матч ТВ».

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Дина Аверина проиграла золото личного многоборья израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту. Арина заняла четвёртое место.

Ранее Винер-Усманова заявила, что в возвращении Кузьминой в FIG должны разбираться юристы.

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