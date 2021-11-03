Сёстры Аверины объяснили, почему не стали участницами «Ледникового периода»

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, что хотели принять участие в ледовом проекте «Ледниковый период».

Сёстры давно хотели попробовать себя на коньках, об этом они сказали Илье Авербуху. Хореограф пригласил сестёр в проект «Ледниковый период».

«Мы говорим: «Отлично, через несколько дней мы прилетим в Москву, тогда и попробуем». Мы три-четыре дня прямо тренировались. Нас учили кататься, мы с партнёрами ездили, всякие поддержки делали, было очень круто всё», — цитирует Дину Аверину «Матч ТВ».

Планы были сорваны звонком Ирины Винер-Усмановой.

«И потом неожиданно звонок от Ирины Александровны. И вот мы уже в зале, готовимся на чемпионат мира. Мне кажется, Ирина Александровна даже не знала, что мы будем участвовать в «Ледниковом периоде», — добавила Дина.

Ранее Арина Аверина рассказала, как Винер-Усманова уговорила её и Дину остаться в спорте.