Сёстры Аверины объяснили, почему не стали участницами «Ледникового периода»

Короткая ссылка
Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, что хотели принять участие в ледовом проекте «Ледниковый период».
Сёстры Аверины объяснили, почему не стали участницами «Ледникового периода»
  • © YUTAKA/AFLO
  • globallookpress.com

Сёстры давно хотели попробовать себя на коньках, об этом они сказали Илье Авербуху. Хореограф пригласил сестёр в проект «Ледниковый период».

«Мы говорим: «Отлично, через несколько дней мы прилетим в Москву, тогда и попробуем». Мы три-четыре дня прямо тренировались. Нас учили кататься, мы с партнёрами ездили, всякие поддержки делали, было очень круто всё», — цитирует Дину Аверину «Матч ТВ».

Планы были сорваны звонком Ирины Винер-Усмановой.

«И потом неожиданно звонок от Ирины Александровны. И вот мы уже в зале, готовимся на чемпионат мира. Мне кажется, Ирина Александровна даже не знала, что мы будем участвовать в «Ледниковом периоде», — добавила Дина.

Ранее Арина Аверина рассказала, как Винер-Усманова уговорила её и Дину остаться в спорте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить