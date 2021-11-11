Тарасова: у Косторной тяжёлые моменты в карьере, но мы её очень любим

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о российской фигуристке Алёне Косторной.
Тарасова: у Косторной тяжёлые моменты в карьере, но мы её очень любим
  • РИА Новости

«Косторной надо собраться, самой с собой, на тренировках, чтобы выступать достойно. Мы знаем, как она катается, мы все её очень любим. Бывают тяжёлые моменты в карьере. Видно, что у нее тяжёлый момент происходит сейчас, но надо его скорее миновать. Потому что время — ноябрь, но время ещё есть для того, чтобы нормально тренироваться и нормально выступить в сезоне», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Напомним, что Косторная заняла третье место на Гран-при в Канаде, уступив Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой.

Ранее Тарасова поддержала турнир между одиночниками из США и фигуристками из России.

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