Авербух раскритиковал идею проведения турнира между фигуристами из США и девушками из России
- РИА Новости
«Предлагать противостояние русских девочек и американских мальчиков — это очень провокационно и глупо. Это даже идеей не назовёшь, поскольку прыжковый турнир в прошлом году блестяще воплотил Первый канал. Потому слова Арутюняна я не воспринимаю как идею. Однако, на мой взгляд, такой турнир с участием американских спортсменов и наших спортсменок — это глупое занятие. Они и так соревнуются заочно. Мне кажется, что спортсмены должны заниматься своим делом, а тренеры — своим», — цитирует Авербуха Sport24.
Арутюнян является тренером американца Нэйтана Чена — трёхкратного чемпиона мира.
Ранее Бестемьянова поддержала создание нового турнира с представителями США.