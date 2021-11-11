Авербух раскритиковал идею проведения турнира между фигуристами из США и девушками из России

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух критически оценил предложение известного тренера Рафаэла Арутюняна организовать прыжковый турнир между российскими фигуристками и лучшими представителями США в мужском одиночном катании.
Авербух раскритиковал идею проведения турнира между фигуристами из США и девушками из России
  • РИА Новости

«Предлагать противостояние русских девочек и американских мальчиков — это очень провокационно и глупо. Это даже идеей не назовёшь, поскольку прыжковый турнир в прошлом году блестяще воплотил Первый канал. Потому слова Арутюняна я не воспринимаю как идею. Однако, на мой взгляд, такой турнир с участием американских спортсменов и наших спортсменок — это глупое занятие. Они и так соревнуются заочно. Мне кажется, что спортсмены должны заниматься своим делом, а тренеры — своим», — цитирует Авербуха Sport24.

Арутюнян является тренером американца Нэйтана Чена — трёхкратного чемпиона мира.

Ранее Бестемьянова поддержала создание нового турнира с представителями США.

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