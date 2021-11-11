Бестемьянова поддержала создание нового турнира с представителями США

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поддержала идею тренера Нэйтана Чена Рафаэля Арутюняна об организации прыжкового турнира между российскими фигуристками и лучшими представителями США в мужском одиночном катании.

«Это очень интересная инициатива. Будем с замиранием сердца за этим следить. Мысль не нова, но хороша тем, что прыжковый турнир может пройти в Соединённых Штатах Америки, в том месте, где фигурное катание не особенно популярно. Это повысит узнаваемость данного вида спорта в стране, а нашим фигуристкам позволит расширить свою фан-базу», — цитирует Бестемьянову Sport24.

Она также рассказала, соотносится ли идея турнира с признаками шоу или соревнования.

«Любой такой турнир — шоу, где бы он ни проходил. Мы это видим на примерах командных соревнований. Такое событие всегда хорошо популяризирует фигурное катание. Думаю, такое соревнование интересно посмотреть, а результат будет зависеть от того, кто и как прыгнет. Надо же показать элементы, мы же не будем обсуждать, кто что умеет. В сослагательном наклонении здесь нечего рассуждать», — добавила Бестемьянова.

Ранее стало известно, что американский фигурист Чен может принять участие в Кубке Первого канала.