Бестемьянова поддержала создание нового турнира с представителями США

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поддержала идею тренера Нэйтана Чена Рафаэля Арутюняна об организации прыжкового турнира между российскими фигуристками и лучшими представителями США в мужском одиночном катании.
Бестемьянова поддержала создание нового турнира с представителями США
  • РИА Новости

«Это очень интересная инициатива. Будем с замиранием сердца за этим следить. Мысль не нова, но хороша тем, что прыжковый турнир может пройти в Соединённых Штатах Америки, в том месте, где фигурное катание не особенно популярно. Это повысит узнаваемость данного вида спорта в стране, а нашим фигуристкам позволит расширить свою фан-базу», — цитирует Бестемьянову Sport24.

Она также рассказала, соотносится ли идея турнира с признаками шоу или соревнования.

«Любой такой турнир — шоу, где бы он ни проходил. Мы это видим на примерах командных соревнований. Такое событие всегда хорошо популяризирует фигурное катание. Думаю, такое соревнование интересно посмотреть, а результат будет зависеть от того, кто и как прыгнет. Надо же показать элементы, мы же не будем обсуждать, кто что умеет. В сослагательном наклонении здесь нечего рассуждать», — добавила Бестемьянова.

Ранее стало известно, что американский фигурист Чен может принять участие в Кубке Первого канала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить