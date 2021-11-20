Падения — не помеха: Щербакова и Косторная выиграли золото и серебро на этапе Гран-при во Франции

Российские одиночницы заняли два первых места на этапе Гран-при по фигурному катанию, прошедшем во Франции. Анна Щербакова одержала вторую победу и пробилась в финал турнира. Алёна Косторная довольствовалась серебром, и помешать ей выступить в Токио может только фантастический прокат бельгийки Луны Хендрикс в Сочи на следующей неделе. При этом обе ученицы Этери Тутберидзе начали свои произвольные программы с падений, но после этого не ошибались в прыжковых элементах. Третье место на турнире в Гренобле досталось японке Вакабе Хигути, которая благодаря тройному акселю обошла Ксению Синицыну.

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле порадовала российских болельщиков результатами, но оставила некоторые вопросы относительно содержания. Как бы ни было приятно видеть в промежуточной тройке Анну Щербакову, Алёну Косторную и Ксению Синицыну, всё-таки от первых двух девушек ждали чего-то особенного.

Чемпионка мира так и не вернула в прокат каскад лутц — риттбергер, а чемпионка Европы — тройной аксель. Косторная после проката призналась, что хотела его исполнить, но перед выходом на лёд получила распоряжение от Этери Тутберидзе ограничиться двумя с половиной оборотами. По её словам, даже во время выступления она думала о том, чтобы ослушаться тренера и побороться с трикселем за первое место, но всё же не стала рисковать.

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На что же действительно способны фигуристки и чего от них ждать на следующих турнирах, должна была показать произвольная программа. Щербаковой, Косторной и Синицыной достались последние стартовые номера как лидерам после первого дня соревнований. Ориентиром для них стала японка Вакаба Хигути, лидировавшая к моменту выхода россиянок на лёд.

Вице-чемпионка мира 2018 года свой тройной аксель скрывать не собиралась. После «бабочки» в короткой программе Хигути снова зашла на прыжок, и на этот раз он почти получился — судьи отметили только маленький недокрут. Триксель придал программе «Король Лев» солидности, которой так не хватало, чтобы выделяться на фоне других постановок. Хигути допустила ещё пару некритичных ошибок на прыжках, но свой личный рекорд за произвольную программу она получила. 141,04 балла фигуристка не набирала с тех пор, как в 2018 году были скорректированы правила. В сумме японка получила 204,91 балла.

Для Синицыной задача выиграть медаль этапа Гран-при сильно осложнилась в тот момент, когда Хигути приземлилась после акселя. Элементов ультра-си у россиянки не было, и ей оставалось только кататься максимально чисто и надеяться на расположение судей. Некоторое время Синицына действительно набирала баллы по графику Хигути, но во второй половине программы «Ход королевы» ученице Светланы Пановой не хватило сил — раз за разом в её прыжках проскальзывали недокруты.

После выступления выяснилось, что и хорошими компонентами россиянку не наградили. Её оценка за произвольную программу стала на тот момент лишь четвёртой, а в сумме она уступила Хигути чуть больше шести баллов. Так японка обеспечила себе бронзу, хотя после первого дня соревнований занимала только шестое место.

В отличие от Синицыной, у Косторной был достаточный задел, чтобы бороться с Хигути и без тройного акселя. Тем не менее тренеры разрешили ей в субботу попробовать этот прыжок, но выполнить его так и не удалось. Косторная начала с него выступление под музыку Билли Айлиш и упала так сильно, что на секунду могла проскользнуть мысль о травме.

Но чемпионку Европы этот инцидент нисколько не смутил. Поднимаясь со льда, она боевито потрясла кулаком и продолжила катать программу. Её характеру стоило отдать должное — дальше вся прыжковая программа была отработана безупречно, и если бы не третий уровень у дорожки шагов, то и весь прокат заслуживал бы такого определения. Косторная заработала 145,41 балла за программу и 221,85 очка в сумме — таких оценок на международных стартах у неё не было ни в прошлом, ни в нынешнем сезоне.

Свой твёрдый характер и умение собраться после обескураживающего начала пришлось продемонстрировать и Анне Щербаковой. Чемпионка мира решила открыть выступление под «Мастера и Маргариту» с четверного лутца, который она не показывала с последнего первенства России, как вдруг перед отрывом ото льда у неё проскользнул зубец. Щербакова очень обидно упала и не набрала вообще никаких баллов.

Но, как и Косторная, Щербакова словно вообще не придала случившемуся внимания. Следующим в её программе стоял четверной флип, и он получился великолепным. Злополучный лутц она тоже показала, только уже с тремя оборотами и в двух вариациях — в соло и в каскаде с риттбергером. Ещё одну комбинацию с тройным флипом судьи не оценили из-за нечёткого ребра, но и снижать баллы за неё не стали, решив оставить элементу его базовую стоимость.

Отсутствие целого прыжка и вызванное этим падение немного сказались на компонентах — вторая оценка Анны уже не была такой феноменально высокой, как накануне. Щербакова набрала 229,69 балла, что для неё самой стало шагом назад по сравнению с выступлением в Турине, но в Гренобле этот результат стал победным. С двумя золотыми медалями Анна пробилась в финал Гран-при.

Вторую же квоту из шести заработала не Косторная, а японка Каори Сакамото. Обе девушки в общем зачёте набрали одинаковое количество баллов, но Сакамото оказалась впереди, так как её победа на домашнем этапе в Японии является более ценной. Косторная тоже может выйти в финал — для этого нужно, чтобы бельгийка Луна Хендрикс не стала возмутительницей спокойствия на последнем этапе в Сочи, где также выступят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.