Удачная премьера: Щербакова захватила лидерство на Гран-при Франции с новой короткой программой

Российские фигуристки заняли три первых места по итогам короткого проката на этапе Гран-при во Франции. Анна Щербакова представила новую программу и получила лучшие оценки в сезоне среди тех, кто не исполняет элементы ультра-си. Алёна Косторная без тройного акселя заняла второе место, уступив чемпионке мира полтора балла. На промежуточном третьем месте расположилась Ксения Синицына.

В серии Гран-при этого сезона уже определились первые финалисты в мужском и парном катании, а также в танцах на льду. У девушек же никто из фигуристок пока официально не получил заветную путёвку. Исправить это должен этап в Гренобле, куда приехали сразу две железные кандидатки на поездку в Токио — Анна Щербакова и Алёна Косторная. Третьей российской участницей турнира в Гренобле стала Ксения Синицына.

С неё и начались соревнования девушек. Ученица Светланы Пановой выступила в короткой программе под «Колыбельную» Петра Чайковского и сразу же задала приличную планку для следующих соперниц. Все прыжки, в том числе флип и каскад лутц — тулуп, она исполнила безупречно, а за вращения получала максимальный четвёртый уровень сложности. Не хватало 17-летней фигуристке только одного — авторитета в глазах судей. Синицына за свой прокат получила очень низкие компоненты, из-за чего ей не хватило всего 0,11 балла, чтобы преодолеть рубеж 70 баллов, который уже покорялся ей на этапе в США.

Лидерство Синицыной продолжалось довольно долго. Её так и не смогли обойти гораздо более именитые соперницы. Американка Мэрайя Белл упала во время каскада и набрала только 60,81 балла. Её соотечественница Старр Эндрюс, выступавшая под свой собственный вокал, не справилась с риттбергером и прервала программу. Она, приложив руку к груди, пообщалась с судьями и снялась с соревнований.

В сильнейшей группе обойти Синицыну могла японка Вакаба Хигути, у которой в последнее время стал получаться тройной аксель. Благодаря ему она даже входит в тройку лучших фигуристок сезона по исполнению короткой программы. Но попытка повторить элемент в Гренобле не удалась. Хигути сделала «бабочку», за которую какая-либо оценка вообще не полагается.

Также по теме «Балет легко превратить на льду в пародию»: Зуева о программе «Баядерка», дебюте Такахаси в танцах и Играх в Пекине Известному японскому одиночнику Дайсуке Такахаси по силам выступить на Олимпиаде в танцах на льду и в 39 лет. Об этом в интервью RT...

Проиграла россиянке и ещё одна фигуристка из США, Карен Чен. Дважды обладательница четвёртого места на чемпионатах мира допустила небольшие ошибки в прыжках и сдвоила тулуп в каскаде. Чен заработала 64,67 балла, она также уступила кореянке Пак Ёнджон. Дорога к промежуточному российскому пьедесталу почёта оказалась открытой.

Тройной аксель, который не получился у Хигути, могла бы показать болельщикам Алёна Косторная. Однако ещё утром исполнение этого прыжка оказалось под вопросом: ученица Этери Тутберидзе упала на тренировке, что в её случае почти наверняка означало отказ от элемента. В итоге свою программу под песню New York, New York Косторная действительно начала с акселя в два с половиной оборота.

Зато отказ от более сложного прыжка буквально расправил фигуристке крылья. Когда Косторная не испытывает лишнего давления, то может показывать чистые и зажигательные программы, которые судьи обязательно оценивают по достоинству. За все прыжки она получила очень высокие бонусы, особенно за каскад флип — тулуп во второй половине. Если бы не третий уровень дорожки шагов, выступление можно было бы назвать идеальным — никто из арбитров не поставил оценки за элементы ниже двойки.

К хорошим баллам за технику добавились и приличные компоненты, которых у Косторной не было на этапе Гран-при в Ванкувере. Её итоговая оценка составила 76,44 балла — для программы без элементов ультра-си это один из лучших результатов сезона.

Выступления Щербаковой болельщики ждали с особым нетерпением. Чемпионка мира решила сменить короткую программу, выбрав место музыки Кирилла Рихтера композицию Инона Зура. Также многих интересовало, вернётся ли в её прокат каскад лутц — риттбергер, который Щербакова не смогла сделать на этапе в Турине, хотя позже в произвольной программе он получился.

Возвращать эту комбинацию фигуристка не стала. К лутцу она присоединила тройной тулуп, не рискуя лишний раз. Но в остальном к прокату Щербаковой вопросов возникнуть не могло. Все прыжки ей удались, а все непрыжковые элементы получили высшие уровни сложности.

Приятнее всего спортсменке было узнать, что судьи с удовольствием приняли её новую программу: за компоненты она получила 36,34 балла, это лучший показатель сезона для коротких прокатов девушек. До этого лучшей становилась Камила Валиева.

Всего же Щербакова получила 77,94 балла и вышла на первое место — для прокатов без ультра-си это тоже самый высокий показатель этого года. В субботу россиянки постараются с промежуточного пьедестала почёта подняться на настоящий.