Тарасова отреагировала на выступление российских фигуристок на Гран-при Франции

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление отечественных спортсменок в короткой программе на этапе серии Гран-при в Гренобле.

«Я согласна с судьями! Наши девочки — лучше всех! Новая короткая программа Ани? На мой взгляд, она лучше всех, но мне очень понравилась и Косторная тоже. Однако Аня больше: ей очень идёт это программа, и она хорошо передаёт состояние музыки. Синицына удивила своим исполнением», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова лидирует после короткой программы на Гран-при Франции. Чемпионка мира чисто откатала новую программу и получила от судей 77,94 балла.

Второй стала чемпионка Европы Алёна Косторная (76,44), а тройку лучших замкнула ещё одна россиянка, Ксения Синицына (69,89).