Щербакова лидирует после короткой программы на Гран-при Франции
- AP
Чемпионка мира без ошибок исполнила свой прокат и получила от судей 77,94 балла. Для неё этот результат стал лучшим в сезоне.
Второе место заняла её соотечественница и чемпионка Европы Алёна Косторная (76,44). Тройку лучших замкнула ещё одна россиянка, Ксения Синицына (69,89).
Произвольную программу спортсменки представят 20 ноября.
Ранее сообщалось, что Аделия Петросян стала первой фигуристкой в истории, исполнившей четверной риттбергер.