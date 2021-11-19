Щербакова лидирует после короткой программы на Гран-при Франции

Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу в короткой программе на этапе серии Гран-при в Гренобле.

Чемпионка мира без ошибок исполнила свой прокат и получила от судей 77,94 балла. Для неё этот результат стал лучшим в сезоне.

Второе место заняла её соотечественница и чемпионка Европы Алёна Косторная (76,44). Тройку лучших замкнула ещё одна россиянка, Ксения Синицына (69,89).

Произвольную программу спортсменки представят 20 ноября.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян стала первой фигуристкой в истории, исполнившей четверной риттбергер.