Щербакова лидирует после короткой программы на Гран-при Франции

Короткая ссылка
Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу в короткой программе на этапе серии Гран-при в Гренобле.
Щербакова лидирует после короткой программы на Гран-при Франции
  • AP

Чемпионка мира без ошибок исполнила свой прокат и получила от судей 77,94 балла. Для неё этот результат стал лучшим в сезоне.

Второе место заняла её соотечественница и чемпионка Европы Алёна Косторная (76,44). Тройку лучших замкнула ещё одна россиянка, Ксения Синицына (69,89).

Произвольную программу спортсменки представят 20 ноября.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян стала первой фигуристкой в истории, исполнившей четверной риттбергер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить