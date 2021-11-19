Петросян стала первой фигуристкой в истории, исполнившей четверной риттбергер
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- РИА Новости
На пятом этапе Кубка России в Перми Петросян стала первой фигуристкой, исполнившей четверной риттбергер на соревнованиях. Она выиграла произвольную программу, но по сумме баллов уступила Софье Муравьёвой.
Третье место на турнире заняла чемпионка Европы — 2019 Софья Самодурова.
14-летняя Петросян является воспитанницей Этери Тутберидзе.
Ранее сообщалось, что Муравьёва выиграла пятый этап Кубка России в Перми.