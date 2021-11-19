Петросян стала первой фигуристкой в истории, исполнившей четверной риттбергер

Российская фигуристка Аделия Петросян впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер.

На пятом этапе Кубка России в Перми Петросян стала первой фигуристкой, исполнившей четверной риттбергер на соревнованиях. Она выиграла произвольную программу, но по сумме баллов уступила Софье Муравьёвой.

Третье место на турнире заняла чемпионка Европы — 2019 Софья Самодурова.

14-летняя Петросян является воспитанницей Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Муравьёва выиграла пятый этап Кубка России в Перми.