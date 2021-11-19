Вайцеховская: новая короткая программа Щербаковой прекрасна

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на выступление российских фигуристок в короткой программе на этапе серии Гран-при во французском Гренобле.

«Новая короткая программа Ани Щербаковой прекрасна. Абсолютно в стиле Ани — идеальная оправа, так сказать», — написала журналист RT в своём Telegram-канале.

Она добавила, что Алёна Косторная сделала мощную заявку на финал, отказавшись от тройного акселя, так как исключила любой риск. Однако данное решение вызывает определённые вопросы.

«Но вот тут не знаю: с одной стороны, мера стопроцентно оправдала себя, с другой — Косторная, как мне кажется, при всех своих очевидных плюсах (но без тройного акселя в короткой программе) будет иметь достаточно слабые шансы на то, чтобы попасть в олимпийскую сборную. И когда его накатывать, как не сейчас?» — подчеркнула Вайцеховская.

Щербакова лидирует после короткой программы на Гран-при Франции. Чемпионка мира чисто откатала новую программу и получила от судей 77,94 балла. Алёна Косторная занимает второе место (76,44), а тройку лучших замыкает ещё одна россиянка, Ксения Синицына (69,89).

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на выступление российских фигуристок на Гран-при Франции.