Своя игра: российским фигуристам может достаться больше половины путёвок в финал Гран-при

У российских фигуристов есть шанс завоевать больше половины путёвок в финал серии Гран-при в Токио. На данный момент участие в турнире обеспечила себе только пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов. После двух оставшихся этапов в Гренобле и Сочи к ним при удачном стечении обстоятельств смогут присоединиться до семи одиночников и пяти дуэтов. Насколько реально обновить предыдущий рекорд представительства на турнире — в материале RT.

Серия Гран-при в сезоне-2021/22 миновала экватор. Перед финалом, который пройдёт с 9 по 12 декабря в Осаке, остаются ещё два этапа в Гренобле и Сочи. После них будут определены все 24 участника, которые разыграют медали. Сам же турнир грозит стать главной репетицией перед Олимпийскими играми в Пекине, пусть она по разным причинам и пройдёт без некоторых звёзд.

Вероятность того, что минимум половина спортсменов в Японии будут представлять сборную России, весьма велика. По крайней мере, предварительные расклады говорят о том, что отечественные фигуристы не просто будут задействованы во всех дисциплинах, но и получат рекордно большое для одной страны количество путёвок.

До этапа Гран-при в Токио многие задавались вопросом, смогут ли российские девушки завоевать все квоты. Но добиться уникального достижения в этом году, увы, не удастся. Александра Трусова и Дарья Усачёва из-за травм не смогли выступить на своих вторых турнирах. Такая возможность осталась только у шести россиянок, но одна из них уже точно не пробьётся в финал. Ксения Синицына даже в случае победы во Франции не опередит в квалификации японку Каори Сакамото.

Чтобы остальные пятеро россиянок прошли отбор, им нужно выполнить достаточно простые для них условия. Алёне Косторной нужно занять хотя бы второе место в Гренобле, от Майи Хромых и Елизаветы Туктамышевой требуется собрать четвёртые суммы баллов, а Камиле Валиевой и Анне Щербаковой хватит и вовсе пятых мест на своих этапах. В таком случае все они в отборочной таблице окажутся выше занимающей промежуточную вторую строчку кореянки Ю Ён. Отнять пятую квоту может разве что бельгийка Луна Хендрикс, но для этого ей нужно или побеждать самой на российском турнире, или брать серебро вслед за Валиевой.

У мужчин ситуация не такая радужная, но и там российская сборная вряд ли останется без своего представителя в финале Гран-при. Добиться этого могут Михаил Коляда или Евгений Семененко. Они вдвоём выступят в Сочи, где хедлайнером должен был стать японец Юдзуру Ханю, однако он уже не отнимет нужные россиянам зачётные очки из-за травмы.

Перед этим состоится этап в Гренобле, где выступят два других кандидата на попадание в финал — японец Юма Кагияма и американец Джейсон Браун. Если не случится ничего экстраординарного, то они должны забирать квоты, которые уже достались их соотечественникам Сёме Уно, Винсенту Чжоу и Нэйтану Чену. В таком случае вакантной останется путёвка только для одного россиянина. Коляде будет достаточно опередить Семененко или финишировать вслед за ним, но при условии, что Евгений не выиграет этап. Впрочем, если результаты турнира во Франции преподнесут некоторые сюрпризы, то попасть финал смогут оба россиянина.

В парном катании положение россиян почти такое же, как в женском. Евгения Тарасова и Владимир Морозов уже завоевали путёвку в финал. Теперь это сделать готовятся ещё три дуэта. Проще всего должно быть участникам домашнего этапа в Сочи. Там выступят Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин. Если они займут в любом порядке два первых места, то пополнят российскую делегацию в Токио. С учётом того, что сильных конкурентов у них не будет, это не должно стать проблемой.

Чуть сложнее будет Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Второго места на гренобльском этапе им может не хватить для прохождения отбора. Если их опередят канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд, то ученикам Тамары Москвиной нужно хотя бы завоевать серебро, причём с оценкой не ниже 212,10 балла. Только так в общем зачёте парного катания россияне обойдут японцев Рику Миуру и Рюити Кихару, которым проигрывали на этапе в США.

Сюрприз ещё могут преподнести молодые Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Бронзовые призёры итальянского Гран-при формально входят в число претендентов на участие в финале, но условия для этого почти невыполнимы. Паре надо одержать победу во Франции или занять второе место, набрав хотя бы 230,62 балла, а это уже практически мировой рекорд. Идеальной для российских болельщиков будет ситуация, когда Артемьева и Назарычев побеждают во Франции, а Бойкова и Козловский становятся вторыми с необходимой им оценкой, но в такой исход поверить крайне сложно.

В танцах на льду всё складывается отлично для Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. У них остаётся выступление перед родными болельщиками в Сочи и уже есть максимально возможные очки после победы в Японии. В финал Гран-при они выйдут, даже если вдруг пропустят вперёд итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Довольно сложная ситуация возникла у Александры Степановой и Ивана Букина. Им предстоит сражение в Гренобле с двумя победителями прошлых этапов: французами Габриэлой Пападакис — Гийомом Сизероном и канадцами Пайпер Гиллес — Полем Пуарье. Второму российскому дуэту может помочь только первое место. Любой другой результат потребует целой цепочки условий, выполнить которые спортсмены сами не смогут. Если Степанова и Букин станут хотя бы вторыми, то в финал их выведет лишь неудачное выступление кого-то из фаворитов.

Таким образом, участие сразу десяти российских одиночников и пар в финале Гран-при можно считать почти гарантированным — помешать этому могут только непредвиденные обстоятельства. Повторится рекорд, который уже принадлежит сборной, — столько же участников проходили отбор в 1997, 1998 и 2019 годах. При определённом везении у мужчин, пар и танцоров может появиться ещё по одному представителю.