В ФФККР прокомментировали идею Жулина давать Туктамышевой баллы за возраст

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал слова Александра Жулина о надбавке баллов Елизавете Туктамышевой за возраст.
В ФФККР прокомментировали идею Жулина давать Туктамышевой баллы за возраст
  • РИА Новости

«Я расцениваю это предложение, высказанное Александром Жулиным, как шутку. Относиться к этому по-другому очень сложно. Я согласен, что возраст надо уважать, но давать бонусы — это, наверное, в области шутки», — сказал Горшков.

Напомним, что Жулин заявил, что 24-летняя Елизавета Туктамышева, которая соперничает с 15—17-летними фигуристками, заслуживает дополнительных баллов. По мнению тренера, в её возрасте некоторые элементы даются сложнее. 

Ранее сообщалось, что Ханю выступит на этапе Гран-при в Сочи.

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