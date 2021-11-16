Президент ФФККР: из борьбы за попадание в финал Гран-при пока выбыли Трусова и Усачёва

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о травмах Александры Трусовой и Дарьи Усачёвой.
Президент ФФККР: из борьбы за попадание в финал Гран-при пока выбыли Трусова и Усачёва
  • РИА Новости

«Из борьбы за попадание в финал Гран-при пока выбыли Александра Трусова и Дарья Усачёва — конечно, обидно. Но впереди главные старты, и надо пожелать нашим девчонкам здоровья и скорейшего восстановления. Они настоящие бойцы и, уверен, справятся с проблемами», — сказал Горшков на пресс-конференции.

Напомним, Александра Трусова повредила ногу на первом этапе серии Гран-при в США, но всё равно выиграла турнир. Дарья Усачёва получила травму на четвёртом этапе Гран-при в Японии. Она упала во время разминки и покинула лёд на руках врача.

Ранее сообщалось, что фигуристка Тиффани Загорски вернулась к тренировкам на льду после болезни.

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