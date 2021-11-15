Фигуристка Загорски вернулась к тренировкам на льду после болезни

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, вернулась к тренировкам на льду после перенесённого заболевания головного мозга.

«Тиффани начала потихонечку тренироваться на льду в облегченном режиме, но пока ещё рано говорить о сроках её полного восстановления, а соответственно, и о турнирах. Стараемся подготовиться к чемпионату России. Чувствует она себя хорошо, но нагрузки получает очень аккуратно. Врачи также запретили форсировать подготовку», — цитирует РИА Новости представителя тренерского штаба спортсменов.

Фигуристка была выписана из больницы 23 октября. Загорски проходила лечение от заболевания головного мозга — пневмококкового менингита.

Ранее стало известно, что Загорски и Гурейро пропустят Гран-при Франции.