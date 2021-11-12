Злой рок в Токио: Усачёва упала на разминке и снялась с этапа Гран-при, Игнатов стал четвёртым с личным рекордом

Российская фигуристка Дарья Усачёва сломала бедро перед выступлением в короткой программе на этапе Гран-при в Японии. Ей пришлось сняться с соревнований и отказаться от борьбы за попадание в финал серии. Макар Игнатов набрал 90,54 балла и установил личный рекорд, но занял лишь четвёртое место вслед за японцем Сёмой Уно, американцем Винсентом Чжоу и корейцем Джуном Хван Ча. Другой российский фигурист, Александр Самарин, из-за ошибки на четверном лутце показал лишь седьмой результат.

Сломанное бедро Усачёвой и лидерство Сакамото

Этап Гран-при по фигурному катанию в Японии изначально можно было назвать самым несчастливым в нынешнем сезоне. Ещё до его начала несколько звёздных участников были вынуждены сняться с соревнований из-за травм. Болельщики лишились возможности увидеть и своих любимцев Юдзуру Ханю и Рику Кихиру, и «королеву квадов» Александру Трусову, и других, менее статусных спортсменов, которые должны были создавать атмосферу турнира.

Не успели начаться сами соревнования, как тяжёлую травму получила Дарья Усачёва. Ученица Этери Тутберидзе приехала в Токио побороться за путёвку в финал. Чтобы гарантированно войти в число шести участниц, 15-летней фигуристке нужно было занять место не ниже второго и при этом обойти кореянку Ю Ён. С одной стороны, задача была непростой — у соперницы есть в арсенале тройной аксель, а Усачёва катается без элементов ультра-си. С другой — на этапе в США она уже опережала Ю Ён за счёт стабильности и артистичности катания.

Но бросить вызов конкурентке не получилось. На разминке перед показом короткой программы Усачёва внезапно упала после попытки сделать тройной флип. Спортсменка сразу стала хромать и со слезами на глазах направилась к выходу со льда. Врачу сборной Филиппу Шветскому пришлось унести девушку на руках в подтрибунное помещение. Вскоре на арене официально объявили, что Усачёва снимается с турнира из-за травмы. Так прервалась победная серия российских фигуристок в серии Гран-при — до этого они выиграли подряд 11 этапов, в которых участвовали.

Такое развитие событий было особенно обидным из-за того, что шанс обойти Ю Ён у Усачёвой действительно был. Кореянка упала с тройного акселя, не докрутила тулуп в каскаде и получила третьи уровни сложности на вращении и дорожке шагов. В итоге она набрала 68,08 балла, в то время как Усачёвой в этом сезоне покорялась оценка 76,71. С повторением этого результата россиянка обошла бы даже лидера по итогам короткой программы Каори Сакамото из Японии.

Позднее стало известно, что у Усачёвой диагностирован вертельный перелом бедра, из-за чего, очевидно, претендовать на участие в Олимпийских играх в Пекине она уже не сможет. По словам специалистов, в Японию девушка прилетела с травмой мышц задней поверхности бедра и испытывала болевые ощущения.

Личный рекорд Игнатова и недокомплект Самарина

Первый день японского этапа Гран-при завершался выступлениями мужчин. В них принимали участие два российских фигуриста, которые уже выступали в Канаде, — Александр Самарин и Макар Игнатов. Если первый уже потерял шансы на попадание в финал Гран-при, то второго в Токио как раз ждёт борьба за одну из шести путёвок.

Для этого Игнатову требуется занять как минимум второе место по итогам соревнований и рассчитывать при этом на помощь конкурентов. Ученик Евгения Рукавицына сделал всё от него зависящее, чтобы хотя бы приблизиться к выполнению первого условия.

В своей программе, в которой звучит музыка из фильма «Великий диктатор» Чарли Чаплина, Игнатов порадовал качественным исполнением всех прыжковых элементов, в том числе редкого четверного риттбергера. Небольшая ошибка в дорожке шагов не помешала россиянину превысить свой недавний личный рекорд и набрать 90,54 балла.

От соперников же Игнатов не получил никакой поддержки: все, кто приехал бороться за попадание в финал Гран-при, оказались в итоге выше россиянина. Местный любимец Сёма Уно с более простым контентом набрал на 12,04 балла больше за счёт высочайших компонентов. Американец Винсент Чжоу начал выступление с потрясающего каскада четверной лутц — тройной тулуп, но не докрутил четверной сальхов и тройной аксель, из-за чего остался вторым с оценкой 99,51 балла. Третьим стал кореец Джун Хван Ча, исполнивший самый простой четверной прыжок, но добравший компонентами — в итоге 95,92.

У Самарина выступление под саундтрек к фильму «Матрица» не задалось с самого начала. Он планировал повторить то, с чего начинал прокат Чжоу, но после четверного лутца россиянин коснулся рукой льда и остался без каскада. Ему пришлось перекраивать программу и исполнять комбинацию из тройного лутца с тулупом. Из-за этого техническая оценка Александра была далека от идеала, к тому же арбитры невысоко оценили и все последующие элементы. В итоге вице-чемпион Европы 2019 года набрал 84,32 балла и занял промежуточное седьмое место.