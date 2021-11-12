Бестемьянова пожелала здоровья Усачёвой после её снятия с NHK Trophy

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала травму российской фигуристки Дарьи Усачёвой, из-за которой ей пришлось сняться с четвёртого этапа серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.

«Повышенный травматизм в олимпийский сезон: сначала Трусова, теперь Усачёва, говорит, что ставки очень высоки. С чем связано? У каждого спортсмена своя судьба», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что спортсменки группы Этери Тутберидзе проделывают очень трудную работу, но некоторые просто не могут справиться с нагрузками, так как им не позволяет здоровье.

«Остаётся нам только пожелать этого здоровья и какого-то позитивного настроя, не расстраиваться Даше. Но она, конечно, расстроилась. Все расстроены. Нужно найти хоть малейший позитив, который позволит выбраться оттуда», — добавила Бестемьянова.

15-летняя ученица Этери Тутберидзе упала при попытке исполнения тройного флипа на предварительном прокате перед короткой программой. В итоге она повредила ногу, её унесли со льда на руках.

Ранее экс-фигуристка Катарина Гербольдт выразила мнение, что Усачёва сможет быстро восстановиться после травмы.