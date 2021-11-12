Экс-фигуристка Гербольдт считает, что Усачёва сможет быстро восстановиться от травмы

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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала снятие соотечественницы Дарьи Усачёвой из-за травмы с четвёртого этапа серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.
Экс-фигуристка Гербольдт считает, что Усачёва сможет быстро восстановиться от травмы
  • РИА Новости

«Главное для Усачёвой сейчас — восстановиться. Гран-при — это важные соревнования, но не самые важные в любом сезоне. Понятно, что обидно, нужны баллы и рейтинг. Насколько я знаю, у Тутберидзе хорошие специалисты по восстановлению. Думаю, они быстро восстановят Дарью», — цитирует Гербольдт «Чемпионат».

15-летняя ученица Этери Тутберидзе упала при попытке исполнения тройного флипа на предварительном прокате перед короткой программой. В итоге она повредила ногу, её унесли со льда на руках.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на снятие Усачёвой с Гран-при Японии.

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