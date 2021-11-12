Тарасова отреагировала на снятие Усачёвой с Гран-при Японии

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о травме россиянки Дарьи Усачёвой, из-за которой ей пришлось сняться с четвёртого этапа серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.
Тарасова отреагировала на снятие Усачёвой с Гран-при Японии
  • РИА Новости

«Очень жаль, что Усачёва получила травму и ей пришлось сняться с соревнований. Очень хочется, чтобы травма хотя бы не была серьёзной. Но что ж теперь сделать? У нас такой спорт. К сожалению, живём с травмами. Очень обидно за Дарью», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

15-летняя ученица Этери Тутберидзе упала при попытке исполнения тройного флипа на предварительном прокате перед короткой программой. В итоге она повредила ногу, её унесли на руках со льда.

Ранее сообщалось, что японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на NHK Trophy.

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