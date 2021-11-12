Слуцкая высказалась о травме Усачёвой на Гран-при Японии
- РИА Новости
«Грустно и очень плохо, что Дарья Усачёва получила травму на турнире в Японии. Я желаю ей скорейшего выздоровления. Думаю, что на сегодняшний день Дарья не является главным претендентом на участие в Олимпийских играх. Сейчас ей очень важно восстановиться и идти дальше от старта к старту», — цитирует Слуцкую «Чемпионат».
Усачёва получила травму на раскатке перед короткой программой и покинула лёд на руках медперсонала.
Ранее Авербух высказался о травме Усачёвой на Гран-при Японии.