Слуцкая высказалась о травме Усачёвой на Гран-при Японии

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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о травме россиянки Дарьи Усачёвой, из-за которой спортсменка снялась с Гран-при Японии.
Слуцкая высказалась о травме Усачёвой на Гран-при Японии
  • РИА Новости

«Грустно и очень плохо, что Дарья Усачёва получила травму на турнире в Японии. Я желаю ей скорейшего выздоровления. Думаю, что на сегодняшний день Дарья не является главным претендентом на участие в Олимпийских играх. Сейчас ей очень важно восстановиться и идти дальше от старта к старту», — цитирует Слуцкую «Чемпионат».

Усачёва получила травму на раскатке перед короткой программой и покинула лёд на руках медперсонала.

Ранее Авербух высказался о травме Усачёвой на Гран-при Японии.

 

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