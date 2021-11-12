Авербух: было понятно, что Усачёва едет с травмой на Гран-при Японии

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух прокомментировал травму российской фигуристки Дарьи Усачёвой, из-за которой ей пришлось сняться с четвёртого этапа серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.
Авербух: было понятно, что Усачёва едет с травмой на Гран-при Японии
  • РИА Новости

«Не могу сказать, что шокирован, но действительно очень обидно. Усачёва боролась с травмой, стремилась выступить. Было понятно, что она едет на турнир в Японию уже травмированной», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

По его словам, он не считает это катастрофой, но Дарье необходимо восстановиться как можно быстрее, чтобы побороться за поездку на Олимпиаду.

«Травмы преследуют всех спортсменов, поэтому пожелаем ей здоровья, побыстрее восстановиться и вернуться на лёд», — добавил Авербух.

15-летняя ученица Этери Тутберидзе упала при попытке исполнения тройного флипа на предварительном прокате перед короткой программой. В итоге она повредила ногу, её унесли со льда на руках.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова пожелала здоровья Усачёвой после её снятия с NHK Trophy.

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