«Матч ТВ»: у Усачёвой обнаружен перелом бедра

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Стал известен предварительный диагноз российской фигуристки Дарьи Усачёвой, которая получила травму на разминке перед короткой программой на Гран-при Японии.
«Матч ТВ»: у Усачёвой обнаружен перелом бедра
  • Reuters

Как сообщает «Матч ТВ», у 15-летней фигуристки диагностирован вертельный перелом бедра. Сроки восстановления спортсменки пока неизвестны.

Усачёва длительное время боролась с повреждением мышцы задней поверхности бедра, но травма позволяла ей тренироваться в умеренном режиме. Перед стартом Гран-при Японии проблема с бедром обострилась, в результате чего спортсменка не сумела завершить разминку перед стартом короткой программы в Японии и была вынуждена сняться с турнира.

Ранее Слуцкая высказалась о травме Усачёвой на Гран-при Японии.

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