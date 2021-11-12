«Матч ТВ»: у Усачёвой обнаружен перелом бедра

Стал известен предварительный диагноз российской фигуристки Дарьи Усачёвой, которая получила травму на разминке перед короткой программой на Гран-при Японии.

Как сообщает «Матч ТВ», у 15-летней фигуристки диагностирован вертельный перелом бедра. Сроки восстановления спортсменки пока неизвестны.

Усачёва длительное время боролась с повреждением мышцы задней поверхности бедра, но травма позволяла ей тренироваться в умеренном режиме. Перед стартом Гран-при Японии проблема с бедром обострилась, в результате чего спортсменка не сумела завершить разминку перед стартом короткой программы в Японии и была вынуждена сняться с турнира.

Ранее Слуцкая высказалась о травме Усачёвой на Гран-при Японии.