Спортивный врач назвал приблизительные сроки восстановления фигуристки Усачёвой

Короткая ссылка
Спортивный врач Владимир Кремлёв рассказал, сколько времени может потребоваться российской фигуристке Дарье Усачёвой для возвращения на лёд после перелома бедра.
Спортивный врач назвал приблизительные сроки восстановления фигуристки Усачёвой
  • Reuters

«Ничего страшного, всё оперируется обычно без особых проблем. Через полгода Дарья уже может быть в строю. Такой перелом чаще всего получается из-за неправильного приземления, или же какие-то трудности во время приземления были, надо будет смотреть костную структуру. Вопросов о завершении карьеры из-за этой травмы не должно быть, повторюсь, это всё лечится. Многое будет зависеть от клиники, которая будет заниматься спортсменкой. Я думаю, в Москве хорошо решат это проблему, — цитирует «Матч ТВ» Кремлёва.

Усачёва длительное время боролась с повреждением мышцы задней поверхности бедра, но травма позволяла ей тренироваться в умеренном режиме. Перед стартом Гран-при Японии проблема с бедром обострилась, в результате чего спортсменка не сумела завершить разминку перед стартом короткой программы в Японии и была вынуждена сняться с турнира.

Ранее сообщалось, что у Усачёвой обнаружен перелом бедра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить