Спортивный врач назвал приблизительные сроки восстановления фигуристки Усачёвой

Спортивный врач Владимир Кремлёв рассказал, сколько времени может потребоваться российской фигуристке Дарье Усачёвой для возвращения на лёд после перелома бедра.

«Ничего страшного, всё оперируется обычно без особых проблем. Через полгода Дарья уже может быть в строю. Такой перелом чаще всего получается из-за неправильного приземления, или же какие-то трудности во время приземления были, надо будет смотреть костную структуру. Вопросов о завершении карьеры из-за этой травмы не должно быть, повторюсь, это всё лечится. Многое будет зависеть от клиники, которая будет заниматься спортсменкой. Я думаю, в Москве хорошо решат это проблему, — цитирует «Матч ТВ» Кремлёва.

Усачёва длительное время боролась с повреждением мышцы задней поверхности бедра, но травма позволяла ей тренироваться в умеренном режиме. Перед стартом Гран-при Японии проблема с бедром обострилась, в результате чего спортсменка не сумела завершить разминку перед стартом короткой программы в Японии и была вынуждена сняться с турнира.

Ранее сообщалось, что у Усачёвой обнаружен перелом бедра.