Спортивный врач назвал приблизительные сроки восстановления фигуристки Усачёвой
- Reuters
«Ничего страшного, всё оперируется обычно без особых проблем. Через полгода Дарья уже может быть в строю. Такой перелом чаще всего получается из-за неправильного приземления, или же какие-то трудности во время приземления были, надо будет смотреть костную структуру. Вопросов о завершении карьеры из-за этой травмы не должно быть, повторюсь, это всё лечится. Многое будет зависеть от клиники, которая будет заниматься спортсменкой. Я думаю, в Москве хорошо решат это проблему, — цитирует «Матч ТВ» Кремлёва.
Усачёва длительное время боролась с повреждением мышцы задней поверхности бедра, но травма позволяла ей тренироваться в умеренном режиме. Перед стартом Гран-при Японии проблема с бедром обострилась, в результате чего спортсменка не сумела завершить разминку перед стартом короткой программы в Японии и была вынуждена сняться с турнира.
Ранее сообщалось, что у Усачёвой обнаружен перелом бедра.