Премьерный показ на ура: как российские фигуристы выиграли состязания пар и танцоров на этапе Гран-при в Японии

Российские фигуристы завоевали золотые медали в двух дисциплинах на этапе серии Гран-при в Японии. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли турнир в парном катании, превзойдя Евгению Тарасову и Владимира Морозова и в произвольной программе, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов остались недосягаемы в танцах на льду, несмотря на сопротивление американцев Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Козырная сложность Мишиной и Галлямова

Первый день турнира NHK Trophy был порядком омрачён травмой, случившейся на девичьей разминке с Дарьей Усачёвой. Избежать проблем с мышцами, связками и суставами, выступая на высшем уровне, мало кому удаётся, но когда травма происходит фактически в прямом эфире, это всегда заставляет задуматься о цене, которую приходится платить за успех, и о том, по какой грани риска приходится ходить атлетам.

Парное катание в этом плане ничуть не менее травматично, нежели одиночное. Возможно, даже более, поскольку к фактору постоянного риска добавляются поддержки и подкрутки, выполняемые на большой высоте, и выбросы, где успех элемента зависит от мастерства обоих спортсменов. Попытки максимальных усложнений случаются и здесь. В памяти свежи четверные выбросы в исполнении Юко Кавагути — Александра Смирнова, равно как и попытки освоения четверных выбросов и подкрутов китайскими спортсменами, но эти элементы так и не получили в парном катании распространения. Наверное, как раз потому, что вероятность получить тяжёлую травму гораздо выше, нежели та выгода, которую способна принести высокая базовая стоимость четверных.

За максимальной навороченностью программ тем не менее гонятся все. Высочайшая и безошибочно реализованная на льду базовая сложность сделалась в предыдущем сезоне тем самым козырем, который помог стать чемпионами мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. По базе питерский дуэт почти на три с половиной балла превосходил двукратных чемпионов мира Суй Вэньцзин и Хань Цуна.

В начале этого сезона подопечных Тамары Москвиной чаще критиковали за не совсем удачный, на первый взгляд, выбор музыки к произвольной программе, но в Токио вряд ли кто рискнул назвать программу неудачной. В своём первом старте на этапах Гран-при Настя и Александр набрали за технику произвольной программы на десять с лишним баллов больше, чем двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, фактически воспроизведя как по сложности, так и по исполнению свой чемпионский прокат образца ЧМ-2021, включая наиболее сложный каскад тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов стоимостью 9,10 балла.

Интересно, что обе пары балл в балл повторили свои результаты, показанные на старте сезона на турнире Finlandia Trоphy в Эспоо. И если продолжать виртуальные сравнения, стоит отметить тот факт, что Мишина и Галлямов пока заочно опережают сильнейшую китайскую пару: Суй и Хань дважды показывали на этапах Гран-при более низкий общий результат.

Второй российский дуэт выполнил на турнире свою главную задачу — отобрался в финал чемпионской серии, хотя произвольный прокат получился у Владимира и Евгении не слишком удачным: в каскаде из трёх прыжков партнёр сдвоил первый тулуп, в выбросах Женя дважды приземлилась на две ноги. Возможно, как раз поэтому сильно пострадала вторая оценка: на первом этапе в США она составила у Тарасовой и Морозова 73,03 балла, а в Токио — 71,28.

Тем не менее именно эта составляющая результата позволила второй российской паре не уступить в произвольной программе японцам: Рику Миура и Рюити Кихара набрали за технику на 0,58 балла больше россиян и в общем зачёте совершенно справедливо стали в этой элитной компании третьими, на 6,63 очка опередив американцев Эшли Кейн и Тимоти Ледука.

В общем зачёте Гран-при Тарасова и Морозов занимают вторую строку (28 очков). Рейтинг парного катания с максимальной суммой — 30 — возглавляют Суй Вэньцзин и Хань Цун. Повторить этот результат могут только Мишина и Галлямов, если вслед за токийским этапом выиграют в конце ноября в Сочи. Кроме упомянутых пар, на финал претендуют бронзовые призёры чемпионата Европы — 2020 Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (13 очков после первого этапа), чемпионы континента Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (11 очков и хорошие шансы выиграть этап в Гренобле) и Миура с Кихарой, имеющие в активе 24 очка.

Победная премьера Синициной и Кацалапова

Танцевальный турнир, разделённый на две части разминкой, прошёл в лучших традициях хорошего театрального спектакля: в каждом отделении были свой сюжет и своя кульминация.

В первой части соревнований предстояло понять, насколько случайным (или неслучайным) был дебютный результат японского дуэта Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси, начавших в пятницу ритм-танец в статусе второй пары страны, а закончивших первыми. Всё-таки произвольная часть программы предъявляет куда больше требований к скатанности партнёров, к тому же прямо перед выходом возмутителей спокойствия очень добротно и слаженно исполнили свой танец ветераны японских танцев — трёхкратные чемпионы страны Мисато Комбацубара и Тим Колето.

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Впечатление получилось мощнейшим. Когда-нибудь «Баядерка» Мурамото и Такахаси наверняка будет признана в танцах на льду одной из лучших балетных постановок последних лет (кто не видел, безусловно, стоит посмотреть), а главное, она очень точно совпала с внутренним потенциалом фигуристов — показала их лучшие стороны, не оставив ни малейшего намёка на то, что вместе фигуристы катаются без году неделя.

Перешедший в новый для себя вид чемпион мира 2010 года в одиночном катании, возможно, сам того не желая, нанёс приличный удар по устоям танцев на льду, где во все времена было принято считать, что путь к успеху лежит через годы выступлений, десятки программ и длинную очередь тех, кто стоит перед тобой. Оставалось только гадать, кто круче в умении обходить этот хвост — сам Такахаси или тренер пары, выдающийся мастер и стратег Марина Зуева, которая ещё во времена работы с Тессой Вирту — Скоттом Моиром и Мэрил Дэвис — Чарли Уайтом признавалась, что ни одна из постановок не бывает у неё случайной.

Сильнейшая разминка стартовала, как и полагается, на более высоком уровне результатов, хотя по мере того как выступали первые три дуэта, невольно бросалось в глаза, что Такахаси и Мурамото уступили им на своём дебютном прокате прежде всего по второй оценке и не потому, что катаются хуже, а в силу не слишком солидного бэкграунда. По технической сумме японцы сумели даже обойти испанцев Сару Уртадо и Кирилла Халявина.

Но центральным событием турнира стало, конечно же, выступление двух сильнейших дуэтов. Интерес к битве за медали и рейтинговые очки сильно подогревался тем, что ритм-танец чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов закончили, что называется, ноздря в ноздрю с американским дуэтом Мэдисон Чок — Эван Бейтс. По личным рекордам за произвольный танец российский дуэт имел солидное преимущество (133,02 против 129,01), но это в фигурном катании достаточно условный критерий, чтобы принимать его всерьёз.

Бейтс сильно облегчил чемпионам мира задачу набрать за этап максимальные 15 очков — упал в самом начале программы. В подобных неудачах, как ни странно, всегда есть некоторый плюс: грубая ошибка почти всегда снимает психологический блок и мандраж, и фигуристы начинают кататься раскованнее и эмоциональнее. Поэтому программа, несмотря на падение, сыграла: американцы могли бы обойти с подобным прокатом даже очень сильных соперников.

Дебютный показ произвольного танца Синициной и Кацалапова прошёл на ура. Постановка действительно удалась — чуть не хватало разве что накатанности, но это как раз не слишком тревожило: всё-таки фигуристы слишком тяжело входили в сезон, и их токийское выступление было серьёзным преодолением.

Немного настораживало разве что не слишком большое преимущество российских танцоров перед второй по рейтингу американской парой в оценках за технику: оно составило 0,41 балла. Потери были допущены в дорожке, исполняемой на одной ноге (первый уровень у Вики, второй — у Никиты), и дорожке по прямой (второй уровень против третьего у американцев).

Общая разница в результате составила почти пять баллов, и это означало, что российскому дуэту не приходится беспокоиться за свои позиции в мировой иерархии. По крайней мере, в ближайшее время.