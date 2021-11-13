Тарасова и Морозов отметили положительные качества друг друга после Гран-при Японии

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, высказались о положительных качествах друг друга после четвёртого этапа серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.

«В жизни Владимир очень позитивный человек, а в работе очень ответственный, строгий и надёжный партнёр», — цитирует Тарасову РИА Новости.

По словам Морозова, Евгения является замечательной и самой женственной партнёршей. Он также отметил её красоту на льду и технику.

«Могу сказать, что мне с ней повезло. Очень горжусь, что катаюсь с ней в паре. Человек она добрый, отзывчивый. Много хороших качеств у неё», — добавил Морозов.

Тарасова и Морозов завоевали серебро на Гран-при Японии, набрав 213,27 балла. Победу одержали другие россияне, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (227,28 балла).

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов вышли в финал Гран-при по фигурному катанию.