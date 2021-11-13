Сёстры Аверины: планируем принять участие в «Ледниковом периоде»

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали о своём возможном участии в проекте «Ледниковый период».

«Планировали участие в «Ледниковом периоде», нас туда приглашали. Сами очень хотим выступить, в будущем появимся там», — цитирует «Спорт-Экспресс» Авериных.

Напомним, что олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин сообщил, что Дина и Арина Аверины примут участие в проекте «Ледниковый период».

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины примут участие в благотворительном гала-концерте в Испании.