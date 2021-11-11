Сёстры Аверины примут участие в благотворительном гала-концерте в Испании
- РИА Новости
«В нашем гала-концерте будут участвовать россиянки Арина и Дина Аверины, Екатерина Селезнёва и Александра Солдатова. Также перед зрителями выступят испанские гимнастки Каролина Родригес, Полина Березина и Наталья Гарсия. Что же касается олимпийской чемпионки Линой Ашрам, то мы не рассчитываем на её присутствие», — цитирует ТАСС представителей оргкомитета мероприятия.
Гала-концерт Viravolta Jael будет благотворительным. Вырученные средства будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями, которые проживают в провинции Галисия.
Также 20 ноября сёстры Аверины планируют провести в Сантьяго-де-Компостеле мастер-класс.
Ранее Ягудин высказался о возможном выступлении сестёр Авериных в «Ледниковом периоде».