Галлямов считает, что они с Мишиной не показали свой максимум на Гран-при Японии

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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал их победу на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.
Галлямов считает, что они с Мишиной не показали свой максимум на Гран-при Японии
  • AP

«Мы удовлетворены своим прокатом, но понимаем, что это далеко не максимум. Много надо добавлять и исправлять. Но мы почувствовали эту замечательную японскую атмосферу, она непередаваема. За неё мы очень благодарны», — цитирует Галлямова РИА Новости.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли Гран-при Японии с результатом 227,28 балла. Они являются действующими чемпионами мира.

Ранее Евгения Тарасова и Владимир Морозов отметили положительные качества друг друга после Гран-при Японии.

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