Галлямов считает, что они с Мишиной не показали свой максимум на Гран-при Японии
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«Мы удовлетворены своим прокатом, но понимаем, что это далеко не максимум. Много надо добавлять и исправлять. Но мы почувствовали эту замечательную японскую атмосферу, она непередаваема. За неё мы очень благодарны», — цитирует Галлямова РИА Новости.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли Гран-при Японии с результатом 227,28 балла. Они являются действующими чемпионами мира.
Ранее Евгения Тарасова и Владимир Морозов отметили положительные качества друг друга после Гран-при Японии.