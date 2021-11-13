Галлямов считает, что они с Мишиной не показали свой максимум на Гран-при Японии

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал их победу на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.

«Мы удовлетворены своим прокатом, но понимаем, что это далеко не максимум. Много надо добавлять и исправлять. Но мы почувствовали эту замечательную японскую атмосферу, она непередаваема. За неё мы очень благодарны», — цитирует Галлямова РИА Новости.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли Гран-при Японии с результатом 227,28 балла. Они являются действующими чемпионами мира.

Ранее Евгения Тарасова и Владимир Морозов отметили положительные качества друг друга после Гран-при Японии.