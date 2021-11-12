«Через два месяца к прыжкам не вернётся»: хирург-ортопед Архипов о характере травмы и сроках восстановления Усачёвой

Если поставленный Дарье Усачёвой диагноз верен и у неё полностью оторвалась связка одной из внутренних мышц правой ноги, то в лучшем случае она возобновит тренировки не раньше чем через два месяца. Об этом в интервью RT заявил известный спортивный хирург-ортопед, профессор Сергей Архипов. По его словам, это минимальный срок восстановления и вернуться к прыжкам спортсменка сможет не сразу.

— В ходе японского этапа Гран-при единственная выступающая там российская фигуристка Дарья Усачёва была вынуждена сняться с соревнований. Она почувствовала резкую боль во время исполнения прыжка и не смогла закончить разминку. Согласно предварительному диагнозу, у девушки вертельный перелом. Совместима ли подобная травма с дальнейшей спортивной карьерой?

— Прежде чем давать какие-то комментарии по конкретному случаю, хорошо бы посмотреть снимки и понять, каков точный диагноз. Если это действительно вертельный перелом, то для подростков он совершенно не характерен. Более того, он достаточно редок даже у взрослых спортсменов, но иногда возникает от чрезмерных нагрузок по зоне роста кости.

— То есть дела спортсменки очень плохи?

— Отрыв большого вертела — очень серьёзная травма. Сам вертел — это мощнейшее костное образование, к которому крепятся три ягодичные мышцы — малая, средняя и большая. Сгибание и отведение бедра целиком зависят от этих мышц. В плане лечения это долгая история, спортсменка, думаю, выпадет минимум на полгода, но повторю: прежде чем с уверенностью озвучивать возможные последствия, нужно смотреть снимки.

— Судя по телевизионной картинке, травма произошла не при падении, а в момент захода Усачёвой на прыжок.

— Совершенно необязательно, что к подобному перелому привело падение или удар. Гораздо чаще к нему приводят хронические перегрузки. Вследствие этих перегрузок в организме человека происходит перестройка костной ткани, её ослабление и формирование усталостного перелома, который локализуется в определённом месте.

— Мог ли привести к ослаблению костей постоянный и очень жёсткий контроль веса, принятый в женском одиночном катании?

— Я не специалист по спортивному питанию, поэтому на этот вопрос вам не отвечу, но думаю, что причина здесь всё-таки в ином. Это хронические аккумулирующиеся микротравмы в определённой зоне, которые постепенно приводят к нарушению целостности кости.

Тем более сейчас олимпийский сезон, все хотят во что бы то ни стало прорваться в сборную и готовы тренироваться ради этого гораздо больше обычного. Соответственно, резко возрастают нагрузки. Критический момент в этом случае может наступить даже не под воздействием, а от любого неудачного движения.

— По уже имеющейся информации, Усачёву долгое время беспокоила задняя поверхность бедра.

— Возможно, с тем диагнозом просто не разобрались. Задняя поверхность бедра — это совсем не вертельная история. Не говоря уже о том, что травмы задней поверхности и их лечение у спортсменов — самая обычная вещь, а вот вертельные переломы случаются крайне редко.

Сергей Архипов перед началом операции в отделении спортивной травмы Федерального научного клинического центра.

РИА Новости

© Александр Вильф

— Оперативное вмешательство может ускорить процесс восстановления, или нужна фиксация конечности и покой?

— Зависит от характера перелома, а их может быть немало. Если он без смещения, никто из врачей, думаю, не станет рекомендовать операцию. Если со смещением и наличием отломков, нужно оперировать. Но повторю: пока нет точного диагноза и снимков, всё это не более чем слова.

— Пока мы с вами беседовали, появился пресс-релиз с точным диагнозом от российской федерации фигурного катания, согласно которому у спортсменки всё же не перелом, а отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. Это сильно меняет картину?

— Если это так и МРТ действительно показала именно это повреждение, то в определённой степени да. Если связка полностью оторвалась, значит, мышца сократится и сухожилие «убежит». То есть обязательно нужно шить. Если связка только надорвана, лечение рекомендуется консервативное, но и оно не будет быстрым: к нагрузкам Усачёва сможет вернуться не раньше чем через два месяца.

Это минимальный срок. И понятно, что через два месяца спортсменка к прыжкам не вернётся. Полный отрыв чреват ещё и тем, что у детей сухожилие по месту его прикрепления может оторваться вместе с зоной контакта, то есть фрагментом костной ткани. В этом случае восстановление, естественно, потребует гораздо более продолжительных сроков.