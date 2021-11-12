В ФФККР назвали точный диагноз Усачёвой

У российской фигуристки Дарьи Усачевой, которая получила травму во время разминки на Гран-при Японии, произошёл отрыв связки одной из мышц правой ноги.

«Во время выполнения прыжкового элемента у Усачёвой произошёл отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. К сожалению, это является достаточно распространённым случаем в спортивной мировой практике и характерно для спортсменов в возрасте 13—17 лет. Данная травма требует не очень продолжительного лечения и реабилитации. В 99% случаев спортсмен возвращается к нормальной соревновательной деятельности», — сообщается на сайте ФФККР.

15-летняя фигуристка упала во время разминки перед короткой программой на Гран-при Японии. Усачёва не смогла самостоятельно покинуть лёд, её на руках вынесли работники медперсонала.

Ранее спортивный врач назвал приблизительные сроки восстановления фигуристки Усачёвой.