Москвина заявила, что довольна Мишиной и Галлямовым после Гран-при Японии

Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала победу своих подопечных Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.

«Я довольна их выступлением и в короткой, и в произвольной программах, впереди у нас ещё много стартов, будем постепенно улучшать некоторые детали программы, и к главным стартам она заблестит», — цитирует Москвину ТАСС.

По мнению специалиста, новая произвольная программа понравилась и зрителям, хотя её немного и расстроила ошибка на тройном выбросе, который до этого всегда выполнялся идеально. При этом тренер отметила, что у пары ещё есть время, чтобы убрать рискованные элементы или заменить их на надёжные.

«Довольна ребятами, их отношением к делу, организованностью и тем, что они, несмотря на то что у них не так много опыта участия в крупнейших соревнованиях, выступают надёжно и достойно», — добавила Москвина.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли Гран-при Японии с результатом 227,28 балла. Они являются действующими чемпионами мира.

Ранее Галлямов выразил мнение, что они с Мишиной не показали свой максимум на Гран-при Японии.